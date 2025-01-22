SOHREN – Versuchte Körperverletzung in Sohren mit einem Gehstock – Zeugen gesucht

Montagmittag, 29. Dezember 2025 gegen 12:15 Uhr kam es vor der Volksbank in Sohren (Michael-Felke-Straße) zu einer versuchten Körperverletzung mit einem Gehstock. Der Geschädigte konnte dem Täter den Gehstock wegnehmen, sodass es zu keinerlei Verletzungen kam. Der etwa 70 bis 80-jährige Täter soll eine dunkelbraune Jacke, eine schwarze Kappe der Marke Fischer sowie eine Brille getragen haben. Zeugen, die den Tathergang beobachtet haben und oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiwache Hahn 06543/981-0 zu melden. Quelle Polizei