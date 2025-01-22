STADT NEUWIED – Mit dem Minski-Kinderkino schwungvoll ins neue Jahr starten – Reisen durch fantastischen Märchen- und Wissenswelten

Zum Jahreswechsel machen bekanntermaßen viele Menschen gute Vorsätze für das neue Jahr. Wenn diese bei einigen Neuwiederinnen und Neuwiedern beinhalten, häufiger mit der Familie ins Kino zu gehen, liefert das „Kino für Kinder“ des Neuwieder Mittwochskinos „Minski“ auch Anfang 2026 an drei Terminen den perfekten Anlass dazu.

Zum Auftakt lädt das Kinderkino am Mittwoch, 14. Januar, bei der Aufführung von „SimsalaGrimm – Mitmachkino“ dazu ein, die Helden Doc Croc und Yoyo auf ein märchenhaftes Abenteuer zu begleiten. Die Protagonisten der gleichnamigen Kinderserie reisen durch verschiedene bekannte Märchenwelten der Gebrüder Grimm. Die interaktive Vorstellung begeistert zudem durch Lieder und Rätsel, die zum Mitraten, Mitsingen und Mitmachen anregen.

Checker Tobi ist zurück auf der großen Leinwand. In seinem dritten Kinofilm stößt er beim Entrümpeln auf Aufnahmen aus seiner Kindheit – und auf seine erste Checkerfrage. Als er feststellt, dass er die Antwort nicht mehr kennt, erscheint ihm plötzlich sein jüngeres Ich und fordert ihn heraus. Ist Tobi immer noch ein echter Checker? Diese Frage wird am Mittwoch, 11. Februar, im Minski beantwortet, wenn im Kino für Kinder „Checker Tobi 3 – Die heimliche Herrscherin der Erde“ läuft.

Einen Monat später zeigt das Kinderkino einen echten Kinderfilmklassiker. Als Plüschhase Felix beim Familienurlaub unerwartet von Sophie getrennt wird, begibt er sich kurzerhand auf eine abenteuerliche Reise rund um den Globus. Dabei macht er einige ungewöhnliche Bekanntschaften und muss einige Herausforderungen meistern. „Felix – Ein Hase auf Weltreise“ wird am Mittwoch, 4. März, im Minski-Kinderkino gezeigt.

Kinokarten sind bequem erhältlich über die Online-Buchung mit Sitzplatzreservierung auf www.kinoneuwied.de oder an der Kinokasse. Die Eintrittskarten kosten für Kinder 4 Euro, für Erwachsene 6 Euro. Alle Vorstellungen beginnen um 16 Uhr im Metropol Kino, Heddesdorfer Straße 2, Neuwied. Nähere Informationen gibt es beim Kinder- und Jugendbüro der Stadt Neuwied per Mail an kijub@neuwied.de oder telefonisch unter 02631 802 174.