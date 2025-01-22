KOBLENZ – Schwerer Verkehrsunfall auf der L 204 – zwei schwer verletzte Personen

Am 30. Dezember 2025 gegen 16:30 Uhr ereignete sich auf der L 204 zwischen Bell und dem Hochkreisel B 327 der Hunsrückhöhenstraße zwischen Kappel und Kastellaun ein schwerer Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Der Verkehrsunfall ereignete sich im Begegnungsverkehr. Zwei Fahrzeuge stießen frontal zusammen, das dritte Fahrzeug wurde durch ein, durch den Aufprall weggeschleudertes Fahrzeug seitlich getroffen. Zwei Fahrzeuginsassen wurden schwer verletzt, es befinden sich mehrere Rettungsfahrzeuge sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die L 204 zwischen Bell und dem Kreisverkehr B 327 ist für die Zeit der polizeilichen Unfallaufnahme gesperrt. Quelle Polizei