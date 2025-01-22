WISSEN – Bewegung verbindet

Erneut traf sich das Team der Bewegungsprogramme Gymnastik und Tanz zu einem Erfahrungsaustausch und Teambesprechung. Zweimal pro Jahr finden sich die Kursleiter vom DRK-Kreisverband Altenkirchen zu einer Schulung im Lehrsaal in Wissen ein. Die Übungsleiter bewegen ca. 16 Gruppen im Kreis und leisten einen zentralen Beitrag zur gesundheitlichen Prävention, Bewegungsförderung und sozialen Teilhabe von älteren Menschen. Mit Angeboten wie Gymnastik und Tanz unterstützen die Programme nicht nur die körperliche Mobilität, sondern stärken auch das Psychische Wohlbefinden und die soziale Vernetzung der Teilnehmenden. Gerade in einer älter werdenden Gesellschaft wird die Bedeutung dieser Programme weiter zunehmen. Sie sind Beispiel gelebter Solidarität, ehrenamtlichen Engagements und fachlicher fundierter Gesundheitsarbeit.

In diesem Zusammenhang wurde für 15 Jahre freiwilliges Engagement Ursula Weber-Jung aus Birken-Honigsessen geehrt. Mit einer Urkunde und einem Straus Blumen bedankte sich Birgit Schreiner für ihre geleistete Tätigkeit und wünschte Ihr noch viele so schöne Jahre.