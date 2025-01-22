KOBLENZ – 68-jähriger Mann aus Koblenz wird vermisst

Der 68-jährige schwerkranke Vermisste Andreas G. ist seit dem 30.03.2026 gegen 03.00 Uhr aus dem Seniorenheim Eltzerhof in Koblenz abgängig. Er ist schwer krank und sauerstoffpflichtig. Es ist wahrscheinlich, dass er sich mit der Bahn in derzeit unbekannte Richtung bewegt. Möglicherweise hält er sich auch im Stadtgebiet von Koblenz auf. Aufgrund der Gesamtumstände ist eine Gefahr für Leib oder Leben anzunehmen.

Beschreibung: auffallend groß, auffälliger Bauch, weiße Haare, weißer Bart. Er dürfte einen Rolllator sowie ein Sauerstoffgerät mit sich führen. Ein Lichtbild kann unter https://s.rlp.de/ATGw8R8 eingesehen werden. Bei Hinweisen zum Aufenthaltsort wird um Benachrichtigung des Kriminaldauerdienstes unter der Rufnummer 0261-92156 390 oder jeder anderen Polizeidienststelle gebeten. Quelle: Polizei