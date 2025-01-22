ALTENKIRCHEN – Kreisjugendpflege lädt zu zwei Veranstaltungen ein

Die Kreisjugendpflege Altenkirchen weist auf zwei Veranstaltungen im April und Mai hin, die sich jeweils an Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren richten: Technikworkshop für Tüftler

Gemeinsam mit „MakerSpace“ Mayen-Koblenz bietet die Kreisjugendpflege am Freitag, 17. April (15 bis 19 Uhr), und Samstag, 18. April (10 bis 16 Uhr), einen Technikworkshop in Gebhardshain an. In diesem Kurs geht es darum, wie Sensoren funktionieren und sich für den Gebrauch zuhause nutzen lassen, etwa für einen Kohlendioxid-Warner, der hilft, rechtzeitig zu lüften, für eine Lampe, die bei Bewegung leuchtet, oder für eine smarte Türklingel. Die Teilnahme kostet 25 Euro.

Aktionskino in der Jurte

In Zusammenarbeit mit „medien.rlp“ und dem Haus Felsenkeller steht am Sonntag, 9. Mai, ein Eventkino auf dem Programm. Von 10 bis 13 Uhr wird dabei die Jurte des Felsenkellers zum Kinosaal und die Filmvorführung zu einem ganz besonderen Erlebnis. Im Anschluss gibt es noch eine kleine Mitmachaktion. Die Teilnahme ist kostenfrei, die Plätze sind begrenzt.

Infos und Anmeldung für beide Veranstaltungen: Kreisjugendpflege Altenkirchen, Jennifer Weitershagen, E-Mail: jennifer.weitershagen@kreis-ak.de, Tel.: 02681-812541