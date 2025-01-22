WISSEN – Diebstahl eines Elektrokleinstfahrzeuges in Wissen

In dem kurzen Zeitraum zwischen 18:40 und 19:00 Uhr entwendete eine Täterschaft am Sonntag, 28.03.2026, ein Elektrokleinstfahrzeug (sog. „E-Scooter“) der Marke Xiaomi aus dem Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Mittelstraße. Das Fahrzeug trug die schwarze Haftpflichtversicherungsplakette 878ENS des aktuellen Versicherungsjahres 2026. Die Polizeiwache Wissen nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02742 935-0 oder per E-Mail an pwwissen@polizei.rlp.de entgegen. Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen. Quelle: Polizei