WISSEN – Ausflug Kita Köttingerhöhe zum Naturerlebnispark „Panarbora“

Am Montag unternahm die Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt“ aus dem Wissener Stadtteil Köttingerhöhe einen ebenso kurzweiligen wie erlebnisreichen Ausflug. Mit 32 Kindern, acht Erziehern und zwei Müttern ging es zum Naturerlebnispark „Panarbora“ im Einzugsbereich von Waldbröl im Oberbergischen. Doch zuvor hatten die Ausflügler im Regiobahnhof ihre Fahrkarten entgegen genommen, was die Spannung noch mehr steigerte. Der Zug war dann pünktlich und man fuhr bequem bis Schladern. Von dort aus ging es im Bus zu der ausgedehnten Anlage, die seit 2015 vom Deutschen Herbergswerk betrieben wird. Highlight ist ein 40 Meter hoher hölzerner Aussichtsturm, den die Kinder sofort mit Beschlag belegten. Auch der lange Baumwipfelpfad hoch über dem Waldboden kam bei den Ausflüglern gut an. Zum Ausklang ging es am Nachmittag noch zu dem Abenteuerspielplatz und ins Tiergehege. Einem Wolf ist man aber offenbar nicht begegnet obwohl die Gegend zum Hauptausbreitungsgebiet dieser Tierart in Deutschland zählt. Es war toll, so ein kleines Mädchen nach der Rückkehr auf die Köttingerhöhe. (bt) Fotos: Bernhard Theis