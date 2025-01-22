MAULSBACH – Schützenverein Maulsbach ehrt verdiente und langjährige Mitglieder – Festzug bei strahlendem Sonnenschein

An den drei Festtagen des Schützenvereins Maulsbach nahm der Verein eine ganze Reihe von Ehrungen, Auszeichnungen, Beförderungen und Verabschiedungen vor. Gehrt wurde die Mitglieder des Schützenvereins mit Ehrennadeln und Urkunden des Schützenverein Maulsbach, des RSB = Rheinischer Schützenbund, des DSB = Deutscher Schützenbund und auch des SBR = Sportbund Rheinland.

Befördert wurden: Zum Schießwart Anne Schnabel, Delia Wiegel, Milena Lichtenthäler, Marvin Kneip.

Leutnant: wurden Laura Kneip und Philipp Lichtenthäler. Oberleutnant: Petra Heuten. Hauptmann: Burkhard Asbach. Er erhielt zudem den Orden für besondere Verdienste. Sein Nachfolger als Schützenhauptmann wurde Thomas Birkenbeul. Jan Lichtenthäler war von 2008 bis 2025 der 1. Fahnenträger des Vereins. Er hat sein Amt aus beruflichen Gründen niedergelegt. Jan Lichtenthäler wurde ebenfalls mit dem Orden für besondere Verdienste ausgezeichnet.

Die Verdienstnadel des RSB in bronze mit Urkunde erhielten Tabea Wendel, Lena Küthe und Tim-Erhard Kretzer. Die Verdienstnadel des RSB in silber mit Urkunde erhielten: Hanne Kählitz, Jana Brankers, Dieter Zimmermann, Jonas Heuten, Kevin Lichtenthäler und Manuel Schmidt.

Medaille für Förderung und Verdienste Urkunde. Bronze Nadel und Medaille des RSB bekam Stefan Streginski. Die Goldene Nadel und Medaille des RSB erhielt Manfred Schmidt.

Für zehnjährige Mitgliedschaft erhielten die Bronze Nadel des SVM: Luca Asbach, Petra Berger, Till Brankers, Yvonne Brankers, Peter Dobrinoff, Alisha-Cekine Kratschmer, Ina Lichtenthäler, Rita Lichtenthäler, Oliver Orfgen, Lea Schmidt, Maya Schulz und Römer Michaela Wetzig.

Für 25jährige Mitgliedschaft erhielten Urkunde + silberne Nadel des SVM: Carina Heidelbach, Laura Seifen, Sarah Streginski, Karl Heinz Engel und Klaus-Dieter Käfer.

Ausgeschiedene Vorstandsmitglieder 2026: Petra Heuten und Torsten Kretzer

Für 60jährige Mitgliedschaft erhielten Urkunde + Ehrennadel RSB und DSB Lothar Birkenbeul und Siegfried Krämer. Die Große Verdienstnadel des RSB in Bronze mit Urkunde erhielt Detlef Streginski.

Die Große Verdienstnadel RSB Silber mit Urkunde bekam Dirk Lichtenthäler. Die Verdienstnadel in Gold des Sportbund Rheinland ging an Frank Heuten.

Für 40jährige Mitgliedschaft erhielten Urkunde und Ehrennadel des RSB und des DSB, Marco Flemming, Ottmar Klein, Torsten Kretzer und Olaf Welzel.

Für 50jährige Mitgliedschaft bekamen Urkunde und Ehrennadel des RSB und des DSB sowie eine Urkunde des SVM gerahmt und die goldene Nadel des SVM: Bernd Hofmann: Arno Müller, Uwe Willach, Manfred Krämer, Bruno Demuth

Die Goldene Nadel des SVM für 65jährige Mitgliedschaft sowie die Urkunde und Ehrennadel des RSB erhielten Dieter Achten und Manfred Heuten.

Ehrenmitglieder wurden Klaus-Dieter Käfer, Horst Moritz und Axel Zimmermann. Sie bekamen eine Ehrenurkunde (gerahmt) des SVM.

Anhängend die Fotogalerie vom Festumzug am Sonntag. Fotos: Diana Wachow