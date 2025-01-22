SÖRTH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Sörth

Am Donnerstag, 07. Mai 2026, 19:00 Uhr, findet im Dorfgemeinschaftshaus Sörth eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

Erlass einer Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 Dorfgemeinschaftshaus Auftragsvergabe Malerarbeiten Dorfgemeinschaftshaus Auftragsvergabe Bodenbelagsarbeiten Verschiedenes Einwohnerfragestunde

(Fragen sollen dem Ortsbürgermeister nach Möglichkeit bis drei Arbeitstage vor der Sitzung schriftlich zugeleitet werden)

Walter Fischer, Ortsbürgermeister