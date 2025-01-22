SÖRTH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Sörth
SÖRTH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Sörth
Am Donnerstag, 07. Mai 2026, 19:00 Uhr, findet im Dorfgemeinschaftshaus Sörth eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
Tagesordnung
Öffentliche Sitzung
- Erlass einer Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2026 und 2027
- Dorfgemeinschaftshaus Auftragsvergabe Malerarbeiten
- Dorfgemeinschaftshaus Auftragsvergabe Bodenbelagsarbeiten
- Verschiedenes
- Einwohnerfragestunde
(Fragen sollen dem Ortsbürgermeister nach Möglichkeit bis drei Arbeitstage vor der Sitzung schriftlich zugeleitet werden)
Walter Fischer, Ortsbürgermeister