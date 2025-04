WISSEN – Als in Wissen noch gewalzt wurde: Führung am Donnerstag

„Die Geschichte des Walzwerks und seine Bedeutung für das Wisserland“ lautet der Titel der nächsten Führung mit Christiane Weber am 17. April um 14 Uhr in Wissen. Der geführte Spaziergang beginnt an der Tourist-Information im RegioBahnhof und endet im kulturWERKwissen. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Erzbergbau und Eisenverhüttung prägten über Jahrhunderte das Wisserland. Die rund 2-stündige Führung mit einem 1,2 Kilometer langen Spaziergang lässt die Teilnehmer in die Zeit der Montanindustrie eintauchen. Die Teilnahme kostet 5 € pro Person, Kinder bis einschl. 14 Jahre nehmen kostenlos teil. Die Tourist-Information Wisserland im RegioBahnhof Wissen freut sich noch auf kurzfristige Anmeldungen. Dies ist per Mail (info@wisserlandtouristik.de), telefonisch (02742 2686) oder persönlich möglich. Foto: Archiv VG Wissen