ALTENKIRCHEN – Handarbeitstreff – Sport für Geist und Finger

Am 28. April, um 15.30 Uhr treffen sich die Handarbeiterinnen im DRK-Kreisverband Altenkirchen, in Kölner Str. 97 im Lehrsaal. Wer Lust hat zu handarbeiten oder einfach nur zu plaudern, ist herzlich willkommen. Für weitere Fragen steht Birgit Schreiner Tel. 02681 – 800644 (vormittags) oder per E-Mail schreiner@kvaltenkirchen.drk.de zur Verfügung.