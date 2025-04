STADT NEUWIED – 25 Jahre Innovation, Verantwortung und Teamgeist – Jubiläum der Flohr AG: Oberbürgermeister Jan Einig und Wirtschaftsfördererin Alexandra Rünz gratulieren und informieren sich über aktuelle Entwicklungen

Seit einem Vierteljahrhundert gibt es die Flohr AG in Neuwied: Dieses Jubiläum nutzten Oberbürgermeister Jan Einig und die städtische Wirtschaftsförderin Alexandra Rünz, um COO Philipp Engel und CFO Denise Manns zu gratulieren und ins Gespräch zu kommen über aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen.

„Als Stadt schätzen wir die Flohr AG nicht nur als Arbeitgeber, sondern auch als innovatives und verantwortungsbewusstes Familienunternehmen mit regionaler Verwurzelung“, betonte Oberbürgermeister Jan Einig. Seit schon mehr als 60 Jahren steht der Name Flohr für zuverlässige Dienstleistungen in den Bereichen Spedition, Logistik, Altholz, Versorgung, Entsorgung und Energie – mit einem klaren Fokus auf Umweltbewusstsein und Mitarbeitertreue.

Dem Besuch eilte ein trauriges Ereignis voraus: Der langjährige Firmenchef Ralf Engel war vor Kurzem viel zu früh verstorben. „Ein großer Verlust – für die Familie, das Unternehmen und die gesamte Region“, kondolierte Einig und betonte sein großes Engagement, auch für Projekte, die über sein Tun als Unternehmer hinausgingen. Sohn Philipp Engel beschrieb, dass eine reibungslose Unternehmensnachfolge immer ein großer Wunsch aller Beteiligten war: „Wir halten als Familie stark zusammen und haben gerade deshalb klare Regelungen für geschäftliche Angelegenheiten getroffen.“. Die Nachfolge der dritten Generation bei Flohr in den verschiedenen Geschäftsbereichen – darunter auch das Biomasse-Heizkraftwerk auf dem ehemaligen Rasselstein-Gelände, die Spedition in Bendorf sowie die Reitsportanlage in Oberbieber – sei sukzessive geplant und vertraglich klar geregelt worden. Das ist elementar für Unternehmen, zählt die Nachfolge doch heute zu den kritischsten Herausforderungen von Familienunternehmen. „Alles wurde geklärt, damit es weitergehen kann“, machte Engel deutlich. Die Stadt Neuwied wünscht der Familie Engel und dem gesamten Team der Flohr AG alles Gute.