KOBLENZ – Nachhaltigkeitswoche an der Hochschule Koblenz – Vielfältige Aktionen vom 19. bis 23. Mai 2025

Die Hochschule Koblenz setzt ein starkes Zeichen für Nachhaltigkeit und lädt alle Studierenden, Mitarbeitenden und Interessierten zur diesjährigen Nachhaltigkeitswoche ein. Vom 19. bis 23. Mai 2025 bieten die drei Hochschulstandorte ein umfangreiches Programm mit spannenden Aktionen, Vorträgen und Veranstaltungen rund um die Themen Nachhaltigkeit, Gesundheit und Umweltschutz.

Schritte-Challenge und Gesundheitstage: Bereits im Vorfeld können sich Hochschulangehörige an der großen Schritte-Challenge beteiligen, die vom 21. April bis 12. Mai stattfindet. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden im Rahmen der internen Gesundheitstage am 20. Mai in Remagen und am 21. Mai in Koblenz ausgezeichnet. Die Gesundheitstage bieten den Beschäftigten und Studierenden ein vielseitiges Angebot. An Ständen zu Themen wie Ernährung und Haltungsdiagnostik können sich die Hochschulangehörigen in drei Impulsvorträgen zu gesundheitsrelevanten Themen informieren. Zudem startet in diesem Rahmen die neue Nudging-Reihe des Gesundheitsmanagements der Hochschule. Gemeinsam mit dem Studierendenwerk ist außerdem eine gesunde Mensawoche in Planung.

Posteraktion – Nachhaltigkeit beginnt bei uns: Ein besonderes Highlight der Nachhaltigkeitswoche ist die Posteraktion „Nachhaltigkeit beginnt bei uns – Engagement in und aus der Hochschule heraus“. Studierende und Mitarbeitende sind eingeladen, ihre Ideen und Projekte rund um Nachhaltigkeit auf Postern zu präsentieren, die ab dem 19. Mai ausgestellt werden. Den feierlichen Abschluss dieser Aktion bildet die Preisverleihung am 22. Mai im Rahmen eines Get-togethers.

Nachhaltige Innovationen und Wirtschaft: Zukunftsweisende Ideen stehen auch im Mittelpunkt des Sustainable StartUpDay am 20. Mai in Remagen, bei dem Nachhaltigkeitsexpertinnen und -experten sowie innovative Unternehmen ihre nachhaltigen Konzepte präsentieren und zum Austausch einladen. Am 21. Mai geht es beim Event “ Nachhaltigkeitsmanagement – Mehr als nur Marketing & Reporting “ um nachhaltiges Wirtschaften. Neben einem Fachvortrag und einer Panel-Diskussion gibt es Gelegenheit zum Netzwerken. Darüber hinaus werden zahlreiche Lehrveranstaltungen in dieser Woche inhaltlich den Fokus auf Nachhaltigkeit legen.

Cleanup und Repair-Café: Um ein direktes Zeichen für Nachhaltigkeit zu setzen, lädt die Hochschule Koblenz alle Hochschulangehörigen am 21. und 22. Mai zum Campus Cleanup ein. Gemeinsam wird an allen Standorten aufgeräumt, um das Bewusstsein für einen sauberen und nachhaltigen Campus zu stärken. Auch das beliebte Repair-Café ist Teil der Nachhaltigkeitswoche: Am 22. Mai können defekte Gegenstände gemeinsam repariert und wertvolle Ressourcen geschont werden.

„Nachhaltigkeit ist ein zentrales Thema unserer Gesellschaft, und als Hochschule tragen wir eine besondere Verantwortung, dieses Bewusstsein zu fördern. Die Nachhaltigkeitswoche bietet eine großartige Gelegenheit, sich aktiv zu engagieren und neue Impulse für eine nachhaltige Zukunft zu erhalten und zu setzen“, betont Prof. Dr. Karl Stoffel, Präsident der Hochschule Koblenz.

Die Hochschule Koblenz freut sich auf eine inspirierende und abwechslungsreiche Nachhaltigkeitswoche mit vielen Gelegenheiten zum Mitmachen, Netzwerken und gemeinsamen Lernen. Weitere Informationen – Alle Infos rund um die Nachhaltigkeitswoche unter www.hsko.de/nachhaltigkeitswoche