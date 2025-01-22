WISSEN – 140. Wissener Schützenfest am zweiten Juliwochenende! – Größtes Schützenfest im nördlichen Rheinland-Pfalz öffnet wieder am Freitag den Festplatz! – Top-Musikprogramm – Modernster Vergnügungspark – Großer Zapfenstreich mit Höhenfeuerwerk

Das größte Schützenfest im nördlichen Rheinland-Pfalz öffnet in diesem Jahr den Festplatz wieder am Freitagabend: Der Wissener Schützenverein nimmt dies um 19:00 Uhr zum Anlass, das erste Bierfass anzuschlagen. In diesem Jahr erwarten die Besucher zur Festplatzeröffnung eine ganze Reihe von Ermäßigungen und Specials. Über eine Rabatt-Couponaktion haben alle Besucher die Gelegenheit, an allen teilnehmenden Fahr- und Reihengeschäften, sowie Imbissen, ordentlich Geld zu sparen. Motto für die diesjährige Festplatzeröffnung lautet: Freitag = Spartag! Die Couponbögen werden über das Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Wissen ausgegeben. Für Kurzentschlossene liegen die Couponbögen bei der Festplatzeröffnung im Kassenhaus auf dem Schützenplatz aus. Die Getränke kosten den ganzen Abend nur 1,70 €!

Der Schützenplatz wird wieder ein lückenloses und stimmiges Bild aus altbekannten und auch neuen Fahrgeschäften bieten. Neben den beliebten Fahrgeschäften wie Autoscooter, Breakdancer und Kinderkarussell dürfen sich die Festbesucher vor allem auf XXL-Schaukel „Rocket“ des Schaustellers Timo Hartmann freuen. Erstmalig wartet der Festplatz mit einer „historischen Meile“ auf, bestehend aus Fahrgeschäften, die über die Jahrzehnte hinweg an keiner Strahlkraft verloren haben. Neben dem Fahrgeschäft „Jaguar Express“ (Berg- und Talbahn) reihen sich hier erstmalig das große Kettenkarussell „Wellenflug“ und das Riesenrad „Königs-Radl“ ein.

An allen Schützenfesttagen wird wieder ein Top-Musikprogramm der Sparten Marsch-, Tanz- und Partymusik geboten. Zu den traditionellen Höhepunkten gehört neben den Standkonzerten auch der Große Zapfenstreich mit abschließendem Höhenfeuerwerk am Samstagabend. Die Standkonzerte und der Zapfenstreich finden in diesem Jahr wieder auf dem Kirchplatz statt, der nach den umfangreichen Renovierungsarbeiten an der Pfarrkirche dankenswerterweise wieder zur Verfügung steht.

Marsch- und Blasmusik satt!

Beim Wissener Schützenfest ist das musikalische Rahmenprogramm der traditionellen Marsch- und Blasmusik nicht mehr wegzudenken. Es glänzt geradezu mit nationalen und internationalen Größen, die in der Vereinsgeschichte das Fest begleiteten. Neben der Stadt- und Feuerwehrkapelle Wissen werden weitere hochwertige Klangkörper für den richtigen Takt sorgen. Es sind dies die Bergkapelle „Vereinigung“ Birken-Honigsessen, der Musikverein Brunken, der Musikverein „Concordia“ Friesenhagen, und das Tambourscorps Ottfingen. Stimmung, Tanz und gute Laune mit HOTSPOT, De Pänz, Wolpertinger Buam, DJ Stocki und DJ Sascha Sunshine

Doch nicht nur traditionelle Marsch- und Blasmusik bestimmt das Festgeschehen. So lässt es die Band HOTSPOT am Samstagabend im Festzelt mit einer aufwendigen Bühnenshow krachen. Unterstützt wird die Band an diesem Abend von DJ Stocki. HOTSPOT wurden 2025 als beste Coverband Rheinland-Pfalz ausgezeichnet und haben sich seither national und international einen herausragenden Ruf erspielt.

Mit einem abwechslungsreichen Programm aus aktuellen Charts, bewährten Partyhits und zeitlosen Rockklassikern wird die Band De Pänz am Sonntagabend nach dem Festumzug für Stimmung sorgen. Am Montag wir die Band Wolpertinger Buam zum traditionellen Frühschoppen das Festzelt zum Singen und Tanzen animieren. Zur „Mega-Abschluss-Party“ wird DJ Sascha Sunshine nochmals alles aus den Gästen herausholen. Fotos: SV Wissen