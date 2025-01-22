ORFGEN – Schützenfestumzug und -parade des KKSV Orfgen am Sonntag

Auf der Orfgener Durchgangsstraße „Höllburg“ formierten sich die uniformierten Schützen zur Mittagszeit. Die Schützenvereine und Schützengesellschaften waren mit unterschiedlich starker Beteiligung erschienen. Pünktlich um 14:00 Uhr hatten alle ihre vorgesehenen Positionen eingenommen. Schützenmeister Andreas Strickhausen sowie Schützenkönig Waldemar Bruch mit Königin Regina, Kaiser Karl-Heinz Telke und Kronprinzessin Celina schritten die Front der Schützen und Musiker ab und grüßten die Fahnenabordnungen. Als Ehrengäste begrüßte Andreas Strickhausen den VG-Bürgermeister Fred Jüngerich sowie Landrat Dr. Peter Enders.

Angeführt vom Blasorchester Mehrbachtal setzte sich der Festzug in Richtung Ortszentrum in Bewegung. Die Majestäten, der Schützenmeister und die Ehrengäste verließen den Zug bereits an der Abzweigung zum Festplatz und nahmen am Straßenrand Aufstellung. Dort nahmen sie wenige Minuten später die Parade der Schützen ab. Am Festzug beteiligten sich die Thronpaare des KKSV Orfgen, des Schützenvereins Leuzbach-Bergenhausen, des Schützenvereins Maulsbach, der Schützengesellschaft Altenkirchen 1845, der Schützengilde Raubach, des Schützentrommlercorps Krefeld-Oppum, des Schützenvereins „Im Grunde“ Marenbach, des Schützenvereins „Adler“ Michelbach 1958, Kleinkaliber-Schützenvereins Döttesfeld und der KKSV Orfgen. Fotos: KKSV Orfgen