WISSEN – Vogel vor dem alten Wissener Rathaus

Zum offiziellen Beginn des Vogelschießens hatte sich der Wissener Schützenverein am Sonntagnachmittag vor dem ehemaligen Postamt versammelt. Nach dem Kommando zum Aufbruch trug man den von Martin Theis gebauten Königsvogel unter Vorantritt der Stadt- und Feuerwehrkapelle Richtung Schützenplatz. Unterwegs passierte die Kolonne das frühere Rathaus. Dabei kam ein fast schon nostalgisches Rühren auf, den just ab dem heutigen Montag wird das historische Gebäude abgerissen. Direkt dahinter hat bereits das neue Rathaus Gestalt angenommen. (bt) Fotos: Bernhard Theis