ORFGEN – Königskrönung beim KKSV Orfgen – Waldemar Bruch ist neuer Schützenkönig in Orfgen

Gegen 20 Uhr zogen die Schützen im Festzelt auf und nahmen ihre Position auf der Tanzfläche vor der Theke ein. Ihnen folgten die Fahnengruppe sowie die gekrönten Häupter mit ihren Nachfolgern und Thronpaaren. Dominique Deneu begrüßte die Majestäten und die befreundeten Schützenvereine sowie die Schützengesellschaften mit ihren Vereinsvorständen und Majestäten.

Nahtlos leitete Schützenmeister Andreas Strickhausen gemeinsam mit seinem Stellvertreter Andreas Hassel zur Krönung der neuen Majestäten über. Zunächst dankte man den scheidenden Würdenträgern für ihr Engagement, nahm ihnen ihre Insignien ab und überreichte ihnen Erinnerungsorden.

Anschließend wurde König Michèl-Eric Endres von Waldemar Bruch als neuer Schützenkönig abgelöst. Auch Kronprinzessin Fabienne-Renee Endres übergab ihre Würde an Celina Bruch, die Tochter des neuen Königs. Julian Leyendecker tritt die Nachfolge von Alina Berger als Schülerprinz an, während Calissa Eckstein zur neuen Bambiniprinzessin gekrönt wurde.

Karl-Heinz Telke tritt die Nachfolge von Karsten Schmautz als Kaiser an. Die scheidende König Michèl-Eric Endres überreichte seinen Verdienstorden an Werner Berger. Im Rahmen des Schützenfestsamstag fand nach der feierlichen Krönung des neuen Schützenkönigs Waldemar Bruch seiner Königin Regina eine Ehrungszeremonie statt.

Schützenmeister Andreas Strickhausen und sein stellv. Andreas Hassel ehrten langjährige Mitglieder für ihre Treue und Verbundenheit zum Verein. Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurde Wilhelm Bruch, Reiner Hähr und Dominique Deneu ausgezeichnet. Daniela Müller erhielt eine Ehrung für 40 Jahre Mitgliedschaft. Burkhard Müller und Harald Müller wurden für ihre 50-jährige Zugehörigkeit geehrt.

Die Auszeichnung mit der Verdienstnadel des Rheinischen Schützenbundes (RSB) ist eine besondere Ehrung. Sebastian Grimpe und Michael Schmuck wurden mit der Verdienstnadel in Silber ausgezeichnet, Julia Hassel erhielt die Verdienstnadel in Bronze. Alle Geehrten erhielten zusätzlich die entsprechende Ehrenurkunde des RSB.

Nach einer kurzen Pause eröffnet das neue Königspaar mit dem Königstanz den Tanzabend. Für die musikalische Unterhaltung sorgte die Live-Band De Pänz die mit ihrem Programm die Festgäste zum Tanzen einlud und für eine festliche Stimmung sorgte. Fotos: KKSV Orfgen