WISSEN – Danny Balogh ist neuer Schützenkönig der Wissener
WISSEN – Danny Balogh ist neuer Schützenkönig der Wissener
Am Sonntagabend um 19.45 Uhr war es geschafft: Die Wissener konnten ihren neuen Schützenkönig feiern. Mit dem 624. Schuss hatte Danny Balogh den Rest des hölzernen Vogels von der Stange geholt und damit dem heimischen Schützenverein den Weg zum großen Fest am kommenden Wochenende frei gemacht. Neuer Jungschützenkönig ist Maximilian Buchen, Anton Klas darf sich ab sofort Schülerprinz nennen. Weiterer Bericht folgt. (bt) Foto: Bernhard Theis