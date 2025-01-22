WIRFT – Öffentlichkeitsfahndung nach 29-jähriger Mirjam E. aus Wirft

Seit Donnerstagmorgen, 28.05.2026 wird die 29-jährige Mirjam E. aus Wirft (Kreis Ahrweiler) vermisst. Sie könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Sie ist wahrscheinlich mit einem grauen VW Touran mit dem amtlichen Kennzeichen AW-JE 141 unterwegs. Hinweis: In den sozialen Medien ist derzeit ein falsches Kennzeichen in Umlauf.

Beschreibung: Äußere Erscheinung: – blaue Augen – dunkelblonde Haare, schulterlang – ca 165 cm groß – Gewicht ca. 50kg – schlanke Statur – Schuhgröße 39 – Tattoos: linkes Handgelenk, Vogel (geschwungen) / Bauch/Hüfte: rechtsseitig Schmetterling – Kleidergröße 36/38

Bekleidung: – rosa Rock – rosa Pullover – silber-glitzernde Sandalen – goldene Kette. Fotos sind in unserem Fahndungsportal einsehbar: https://s.rlp.de/6x3e3MY. Hinweise bitte an die Telefonnummer 0261-10351350. Quelle: Polizei