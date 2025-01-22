ALTENKIRCHEN – Ehrenpreisschießen bei der Altenkirchener Schützengesellschaft mit starker Beteiligung

Beim diesjährigen Ehrenpreisschießen der Altenkirchener Schützengesellschaft nahmen insgesamt 37 Schützinnen und Schützen teil. In einem spannenden Wettbewerb setzte sich Nina Weyland mit hervorragenden 30 Ringen durch und sicherte sich den 1. Platz. Den zweiten Platz belegte Maria Hilkhausen mit 28 Ringen und 9 Ringen im Stechen vor Michael Hain, der ebenfalls 28 Ringe erzielte und im anschließenden Stechen 8 Ringe erreichte. Die Veranstaltung verlief in kameradschaftlicher Atmosphäre und bot den Teilnehmerinnen und Teilnehmern spannende Wettkämpfe bis zum Schluss. (tol) Foto: Jörg Gerharz