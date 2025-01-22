WINKELBACH – Versuchter Diebstahl von Arbeitsgerät in Winkelbach

Ein 40jähriger Dorfbewohner von Winkelbach stellte am Sonntag, 26.07.2026, gegen 02:40 Uhr auf dem Heimweg fest, dass seine Rüttelplatte nicht mehr auf seinem Grundstück, sondern auf der Fahrbahn stand. Er konnte den 56jährigen Verdächtigen dabei beobachten, wie der versuchte, die Rüttelplatte zu seinem in der Nähe abgestellten Anhängergespann zu ziehen. Nach Verständigung der Polizei sprach er den anderen Bürger von Winkelbach an, der erst jetzt von dem versuchten Diebstahl absah. Die Personalien wurden festgestellt, eine Strafanzeige wegen versuchtem Diebstahl aufgenommen. Quelle: Polizei