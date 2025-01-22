DREISBACH – Verkehrsunfallflucht durch herabgefallene Metallstange in Dreisbach

Freitag, den 24.07.2026 gegen 18 Uhr kam es auf der L 294 zwischen Ailertchen und Dreisbach zu einem Verkehrsunfall. Dabei überfuhr ein Pkw eine auf der Fahrbahn liegende Metallstange, wodurch sein Fahrzeug beschädigt wurde. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise bezüglich des Verursachers geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Hachenburg unter der Telefonnummer 02662-95580 zu melden. Quelle: Polizei