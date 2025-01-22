KROPPACH – Verkehrsunfall auf der L 265 bei Kroppach – Motorradfahrer verletzt

Freitag, 24.07.2026, gegen 13:45 Uhr, befuhr ein 19jähriger Motorradfahrer aus Siegen die Landstraße L 265 aus Richtung Heimborn-Ehrlich kommend in Richtung Kroppach. Aufgrund eines Fahrfehlers kam er zu Fall und verletzte sich dabei leicht an der Schulter. Er wurde zur Untersuchung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug wurde beschädigt. Quelle: Polizei