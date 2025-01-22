HORHAUSEN – Magdalenenkirmes in Horhausen

Vom 24. bis 27. Juli 2026 verwandelt sich die Ortsmitte von Horhausen. Sie wurde wieder wie schon seit Jahrzehnten in einen Treffpunkt für Jung und Alt. Gemeinsam haben der Kirmesverein unter Vorsitz von Andre Buhr und die Ortsgemeinde ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt, das Tradition, Unterhaltung und Geselligkeit miteinander verbindet. Schon Mitte der Woche rollten die Fahrgeschäfte über den Festplatz, um mit dem Aufbau zum Familientag am 24.Juli pünktlich am Start zu sein.

Am Samstag wurde Tradition und Feierlaune wurde beim Festzug mit musikalischer Begleitung durch den Spielmannszug Obersteinebach-Epgert um 18:30 Uhr von der Kirche zum Biergarten des Kirmesvereins verbreitet. Dort durften sich die Besucher auf den alljährlichen Fassanstich durch den Ortsbürgermeister Thomas Schmitt und den Vorsitzenden des Kirmesvereins über Freibier freuen. Während die Schausteller um 23.00 ihre Rollladen schon runter ließen, ging der Betrieb im Biergarten bis nach Mitternacht weiter.

Das gut besuchte Festhochamt am Sonntag um 11.00 Uhr in der Magdalenen Kirche wurde musikalisch begleitet vom Kirchenchor und der Bläsergruppe der Herrenhutergemeinde aus Neuwied. Anschließend war wie schon seit vielen Jahren Brauch ein Frühschoppen im Biergarten des Kirmesvereins mit dem Westerwald-Orchester aus Oberlahr angesagt. Die Musiker hatten ein anspruchsvolles und unterhaltendes Programm mitgebracht. Neu auf dem Platz war die Bewirtung durch junge Damen an Bierbrunnen und Cocktailstand. Die Junggesellen hatte diesmal die Frühschicht den Mädels überlassen, die das mit Frauenpower auch ausgezeichnet hinbekamen.

Den ganzen Tag über bot die Kirmes Raum für Begegnungen, Unterhaltung und geselliges Beisammensein. Um 17 Uhr fand in der Kirche eine musikalische Stunde unter dem Motto „Heiteres und Weiteres“ und weiteres statt.

Zum gemütlichen Ausklang der Festtage treffen sich Besucher und Vereine am Montag, 27. Juli, ab 10 Uhr, noch einmal zum Frühschoppen im Biergarten. Auch an diesem Tag lädt der Festplatz ein letztes Mal zum bunten Kirmestreiben ein.

Die Maria-Magdalena-Kirmes blickt auf eine jahrhundertealte Geschichte zurück und gilt als das älteste Fest im Raum Horhausen. Bereits in den Jahren 1447 und 1565 ist das Maria-Magdalena-Patrozinium schriftlich belegt. Seit Jahrhunderten erinnert die Kirmes an die Schutzpatronin der Horhausener Kirche. Früher ruhte während der Kirmestage sogar die Arbeit in der Landwirtschaft. Nach dem Kirchgang wurde gemeinsam gefeiert, getanzt und zugleich der Verstorbenen gedacht. Bis heute verbindet die Kirmes gelebtes Brauchtum mit fröhlicher Gemeinschaft und ist fester Bestandteil des Dorflebens. (mabe) Fotos: Marlies Becker