WINDHAGEN – Versuchter Wohnungseinbruch in Windhagen

In dem Zeitraum zwischen 09. und 20. August 2025 kam es in Straße Zum Hambitz in Windhagen zu einem versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahl. Die Geschädigte befand sich zur Tatzeit nicht zu Hause und stellte bei ihrer Rückkehr fest, dass versucht wurde, die Terrassentür aufzuhebeln. Die Türe hielt stand und ein Eindringen in das Gebäude war nicht möglich. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei