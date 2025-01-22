ASBACH – Einbruch in Räumlichkeiten der Firma Bischoff Touristik in Asbach

Im Zeitraum zwischen 17. August 2025 bis zum Morgen des 19. August 2025 kam es in einer Außenstelle des Unternehmens Bischoff Touristik in Asbach zu einem versuchten Einbruch. Unbekannte betraten die Räumlichkeiten und suchten vergeblich nach entsprechendem Diebesgut. Derzeit gibt es keine Täterhinweise. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei