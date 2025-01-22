RENGSDORF – Einbruchsdiebstahl in Freibad in Rengsdorf

In der Nacht zwischen Montag, 18. und Dienstag, 19. August 2025, kam es zu einem Einbruch in das Freibad in Rengsdorf. Unbekannte hebelten die Zugangstür zu den Büroräumlichkeiten sowie einem Lagerraum auf und verschafften sich somit Zugang zu dem Gebäude. Derzeit gibt es keine Täterhinweise. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei