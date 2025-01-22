BOPPARD – Öffentlichkeitsfahndung nach 24-jähriger Selina D. aus Boppard

Seit Sonntag, 17. August 2025, wird die 24-jährige Selina D. aus Boppard vermisst. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet.

Personenbeschreibung:

– ca. 175 cm groß

– 60 bis 65 kg

– gefärbte braun/schwarze (schulterlange) Haare; meist zum Zopf bzw. „Dutt“ gebunden

– Tätowierung am rechten Unterarm (vermutl. ein sog. Lucifer-Zeichen oder Siegel)

– Narben an beiden Unterarmen

Ein Foto der Vermissten ist in unserem Fahndungsportal einsehbar: https://s.rlp.de/xxkmXxg. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Koblenz unter 0261 92156390. Quelle: Polizei