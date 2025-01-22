ALTENKIRCHEN – Schwerer Verkehrsunfall in Altenkirchen – Zweiradfahrer scher verletzt

Dienstagnachmittag, 19. August 2025, gegen 16.10 Uhr, ereignete sich in Altenkirchen ein Verkehrsunfall. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr eine 19-jährige Pkw-Fahrerin die Kölner Straße, aus Richtung Innenstadt kommend, in Fahrtrichtung Birnbach. An der Einmündung des Zubringers zur Bundesstraße 256 beabsichtigte sie, nach links, auf den Zubringer in Richtung Hachenburg abzubiegen. Hier kam es zur Kollision mit einem Leichtkraftrad, das die Kölner Straße in Gegenrichtung befuhr. Der 58-jährige Fahrer des Zweirades erlitt schwere Verletzungen. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Zudem entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden. Quelle: Polizei