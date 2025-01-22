WINDHAGEN – Versuchter Tageswohnungseinbruch in Windhagen

Dienstagmorgen, 02. September 2025 kam es in dem Zeitraum zwischen 08:10 Uhr und 09:00 Uhr zu einem Tageswohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus in Windhagen. Durch Unbekannte wurde eine kurze Abwesenheit der Hausbewohner ausgenutzt und ein Fenster des Wohnhauses aufgehebelt. Auf diese Weise gelangten die Täter in das Gebäude und durchsuchten es deliktstypisch. Anschließend verließen sie das Gebäude durch ein weiteres Fenster ohne Beute. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei