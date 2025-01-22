ALTENKIRCHEN – Berufsausbildung im Fokus – Austausch, Impulse und Netzwerken: Die IHK-Ausbilderlounge in Koblenz

Unter dem Titel „Erfahrungsaustausch zu rechtlichen/organisatorischen Aspekten der Ausbildung“ lädt die Industrie- und Handelskammer (IHK) Koblenz Ausbilderinnen und Ausbilder aus der Region am 16. September (IHK Regionalgeschäftsstelle Neuwied) und am 7. Oktober (Altenkirchen) zur IHK-Ausbilderlounge ein. Beide inhaltsgleichen Veranstaltungen bieten eine Plattform für fachlichen Austausch, praxisnahe Impulse und neue Kontakte rund um das Thema betriebliche Ausbildung. Folgende aktuellen rechtlichen und praktischen Fragestellungen der dualen Ausbildung stehen im Mittelpunkt:

Änderungen durch das Berufsbildungsvalidierungs- und -digitalisierungsgesetz (BVaDiG) (ohne Teilqualifikationen und Validierung)

Freistellung von Auszubildenden inkl. Anrechnung auf die Ausbildungszeit

Verkürzung der Ausbildungszeit oder vorzeitige Zulassung zur Abschlussprüfung

Vergütung bei Ausbildungsverkürzung

Verlängerung von Ausbildungsverhältnissen

Zulassung zur Abschlussprüfung bei Fehlzeiten

Urlaubsregelungen (Mindesturlaub, Urlaub bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags etc.)

Nachteilsausgleich für Auszubildende

Neben Impulsvorträgen von Expertinnen und Experten haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, in lockerer Atmosphäre bei einem moderierten Austausch miteinander ins Gespräch zu kommen, Erfahrungen zu teilen und voneinander zu lernen.

„Mit der Ausbilderlounge schaffen wir einen Raum, in dem sich Ausbildungsverantwortliche informieren und gleichzeitig ihr Netzwerk stärken können“, so Kristina Kutting, IHK-Regionalgeschäftsführerin. „Die duale Ausbildung lebt vom Engagement in den Betrieben – und genau dieses Engagement wollen wir mit unserer Veranstaltung sichtbar machen und fördern.“ Die IHK Koblenz lädt alle Ausbilderinnen, Ausbilder und Personalverantwortlichen herzlich ein, an der Ausbilderlounge teilzunehmen.

Daten und Fakten zur Ausbilderlounge: Datum: 16. September 2025 in Neuwied und 7. Oktober 2025 in Altenkirchen, Teilnahme: kostenfrei, Anmeldung erforderlich unter: http://www.ihk.de/koblenz/ausbilderlounge