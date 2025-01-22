HACHENBURG – LACHKRÄFTE GESUCHT – Best of: Serhat Dogan kommt nach Hachenburg

Am 6. September 2025 erwartet das Publikum um 20 Uhr in der Stadthalle Hachenburg ein Abend voller Humor, kultureller Vielfalt und mitreißender Satire. Der deutsche Kabarettist und Comedian Serhat Dogan präsentiert das Beste aus seinen Programmen in „LACHKRÄFTE GESUCHT “.

In dieser einzigartigen Show verbindet Serhat Dogan humorvolle Anekdoten mit pointierter Satire und erzählt auf unterhaltsame Weise, wie es ist, als Türke in Deutschland zu leben: Was passiert, wenn ein Türke mit Grönemeyer-Songs Deutsch lernt, sich in eine deutsche Sozialpädagogin verliebt und in Sachsen Baseball spielen will? Dogan nimmt das Publikum mit auf eine humorvolle Reise durch die kulturellen Unterschiede und Gemeinsamkeiten, die unsere Gesellschaft prägen.

„Ich bin davon überzeugt, dass Humor eine Brücke zwischen verschiedenen Kulturen schlagen kann“, sagt Serhat Dogan. „Mein Ziel ist es, durch meine Show nicht nur zum Lachen zu bringen, sondern auch dazu beizutragen, dass wir uns als Gesellschaft näher kommen und besser verstehen.“

Lachen ist eine universelle Sprache – das wird bei „LACHKRÄFTE GESUCHT“ einmal mehr unter Beweis gestellt. Mit seinem charmanten Blick auf die Herausforderungen des interkulturellen Lebens begeisterte Serhat Dogan sein Publikum bereits bei den Exciting Places 2023 in Hachenburg und wird auch diesen Abend zu einem unvergesslichen Erlebnis werden lassen. Die Hachenburger KulturZeit, mit Unterstützung der Westerwaldbank, freut sich, diese Serhat Dogan erneut im Westerwald präsentieren zu können.

Karten gibt es im Vorverkauf ab 22 Euro und ermäßigt sowie Low Budget ab 11 Euro plus Gebühren. An der Abendkasse gibt es die Tickets ab 27 Euro, ermäßigt ab 13,50 Euro. Karten sind erhältlich unter www.hachenburger-kulturzeit.de, bei allen Vorverkaufsstellen der Hachenburger KulturZeit und ticket-regional.de. 1-Euro Tickets sind auf Anfrage bei der KulturZeit möglich, Tel. 02662-958336.