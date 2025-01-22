LEUBSDORF – Verkehrsunfallflucht in Leubsdorf

Im Zeitraum zwischen dem 01. September 2025, 16:00 Uhr und 02. September 2025, 10:00 Uhr, kam es in Leubsdorf, in der Hauptstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren mit seinem Fahrzeug einen am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellten Pkw. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei in Linz, unter der Telefonnummer 02644-943-0 oder per Email an pilinz@polizei.rlp.de, erbeten. Quelle: Polizei