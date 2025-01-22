MORSBACH – Haydns berühmtes Oratorium „Die Schöpfung“ in Morsbach und Bielstein

Als Großchorprojekt mit 100 Chormitgliedern erklingt Haydns berühmtes Oratorium in einer besonderen Fassung mit großem Chor, Solisten, Kammermusikensemble und Klavier zu vier Händen unter der Leitung von Dirk van Betteray am Donnerstag, 02. Oktober um 19 Uhr in St. Gertrud Morsbach und am Freitag, 03. Oktober um 17 Uhr in der Aula des Schulzentrums Bielstein. Karten zum Preis von 25€ (Schüler und Studenten 10€) sowie in Morsbach zusätzlich reine Hörplätze auf den Seitenemporen zu 15€, ermäßigt 5€ sind ab 01. September im Pastoralbüro Morsbach (Tel.: 02294-238) sowie im Musikschulbüro der Musikschule der Homburgischen Gemeinden in Wiehl (Tel.: 02262-99260) und bei den Chormitgliedern erhältlich.

Als Solisten wirken mit: Antje Bischof (Sopran), Philipp Hoferichter (Tenor), Arndt Schumacher (Bass) sowie Denis Ivanov und Frank Hoppe (Klavier). Neben dem Kammermusikensemble singen folgende Chöre: Chorzeit und Chorakademie der Musikschule der Homburgischen Gemeinden, Chor ´72 Dieringhausen, Mucher Konzertgemeinschaft, Vokalensemble A CAPPELLA, Köln, ensemble cantabile wiehl, Kirchenchor „Cäcilia“ Holpe, Chorgemeinschaft Nümbrecht und basiliCANTO sowie Teilnehmende des Projektes „Schöpfung light“ Vorverkauf beginnt Anfang September