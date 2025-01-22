GRAFSCHAFT – Sprengung eines Geldautomaten in 53501 Grafschaft, in der Dürener Straße

Die Polizei hat nach der Sprengung eines Geldautomaten am Mittwochmorgen, 03. September 2025 gegen 03:00 Uhr durch Unbekannte eine Fahndung eingeleitet und wendet sich über die Medien mit der Bitte um Mithilfe an die Öffentlichkeit.

Die Polizei fragt:

– Wer hat die Tat beobachtet bzw. kann Hinweise zu den Tätern und möglichen Fluchtumständen geben?

– Wer hat in der näheren Umgebung abgestellte Fahrzeuge bemerkt oder Gegenstände gefunden, die der oder die Täter verloren oder weggeworfen haben könnten?

– Wer hat in den zurückliegenden Stunden und Tagen im Umfeld der genannten Örtlichkeit Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten?

Hinweise bitte an die Polizei in Koblenz, Tel.: 0261/ 921560. Quelle: Polizei