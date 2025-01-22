WINDHAGEN – Verkehrsunfall auf der A3 – vier Erwachsene und ein Kind bei Alleinunfall betroffen

Mittwochnachmittag gegen 17:45 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Autobahn A3 in Fahrtrichtung Köln, Höhe Windhagen. Aufgrund der ersten Meldung, wonach fünf Personen bei dem Unfall betroffen sein sollten, wurden neben der Feuerwehr mehrere Rettungswagen sowie ein Notarzt zur Einsatzstelle alarmiert. Die ersten Einsatzkräfte bestätigten, dass ein PKW von der Fahrbahn abgekommen und in der Böschung zum Stillstand gekommen war. Alle fünf Insassen, darunter ein Kind, konnten das Fahrzeug bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr eigenständig verlassen. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und stellte den Brandschutz sicher. Parallel wurden die betroffenen Personen durch den Rettungsdienst und einen Notarzt medizinisch versorgt und betreut. Eine erwachsene Person wurde mittelschwer und die anderen Betroffenen leicht verletzt. Während der Einsatzmaßnahmen waren der rechte sowie der mittlere Fahrstreifen der A3 in Fahrtrichtung Köln gesperrt. Dadurch kam es im Berufsverkehr zu einem längeren Rückstau. Nach rund eineinhalb Stunden konnte der Einsatz für die Feuerwehr beendet werden. Quelle: Feuerwehr VG Asbach Polizei