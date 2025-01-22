MORSBACH – Von Halleluja bis Tandaradei – Chormusik des Mittelalters in der Morsbacher Basilika

Das Bergisches Chorfest hatte erfolgreich zu einem Workshop eingeladen, in dem man die Vielfalt mittelalterlicher Chormusik entdecken konnte. Jetzt präsentieren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer diese Musik in einem Konzert am Montag, 20.07.2026 um 19 Uhr in der romanischen Basilika St. Gertrud Morsbach, die mit ihren gerade erst renovierten Fresken aus der Erbauerzeit eine ideale Verbindung mit dieser Musik eingeht. Unter der Leitung von Dirk van Betteray erklingt Vokalmusik von gregorianischem Choral über Tanzlieder bis hin zum Minnesang. Das Bergische Chorfest wird getragen von den drei Bergischen Großstädten Solingen, Wuppertal und Remscheid sowie den drei Bergischen Kreisen Niederberg, Rheinberg und Oberberg und richtet seit fast 75 Jahren im gesamten Bergischen Land mehrfach im Jahr Chorkonzerte, Gemeinschaftsprojekte und Seminare aus, die die Vokalmusik als wichtigen Faktor der kulturellen Identität der Region fördern. Außerdem gibt es im Konzert, das im Rahmen des Klavierfestivals Lindlar stattfindet, einen Beitrag für Violine solo von J.S. Bach sowie Orgelwerke von Bruhns und Berwald mit Stefan Barde und Dirk van Betteray. Das Konzert wird mit anderen Festivalbeiträgen am Dienstag, 21.07.2026 um 19 Uhr in der romanischen Kirche St. Nikolaus Wipperfürth wiederholt.