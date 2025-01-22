WEYERBUSCH – Kinderrechte sichtbar gemacht – Neue Schilder auf dem Spielplatz in Weyerbusch eingeweiht

Trotz hochsommerlicher Temperaturen wurden am 26. Juni die neuen Kinderrechte-Schilder auf dem Spielplatz in Weyerbusch feierlich eingeweiht. Kinder, Jugendliche und Erwachsene ließen sich von der Hitze nicht abhalten und setzten gemeinsam ein sichtbares Zeichen für die Rechte von Kindern.

Die zehn Schilder entstanden im Rahmen eines Beteiligungsprojekts des Arbeitskreises Kidsnteens und konnten dank der Förderung durch Leader Westerwald-Sieg realisiert werden. Gestaltet wurden sie von Kindern und Jugendlichen selbst, wodurch jedes Schild seine ganz persönliche Note erhielt. So ist auf dem Spielplatz ein besonderer Ort entstanden, an dem Kinderrechte dauerhaft sichtbar und erlebbar sind.

Zur Einweihung standen kühle Getränke und Snacks bereit, während bunte Luftballons für eine fröhliche Atmosphäre sorgten. Ein herzliches Dankeschön gilt allen Künstlerinnen und Künstlern, die den Kinderrechte-Schildern mit ihren kreativen Ideen das besondere Etwas verliehen haben. Ebenso bedankte sich Kamilla Guiffrieda im Namen des Arbeitskreises Kidsnteens bei allen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, die der großen Hitze zum Trotz an der Einweihung teilgenommen haben. Ein besonderer Dank gilt außerdem dem Grafiker Ingo Brandenburger von Inbrago für die professionelle Umsetzung der Entwürfe sowie der Firma Planen-Schmitz GmbH für ihre Unterstützung.

Mit den neuen Kinderrechte-Schildern wurde auf dem Spielplatz in Weyerbusch ein Ort geschaffen, an dem Kinderrechte für alle sichtbar sind und Kinder jeden Tag daran erinnert werden, dass ihre Rechte wichtig sind. Fotos: Kamilla Guiffrieda