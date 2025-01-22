WINDHAGEN – Kennzeichendiebstahl in Windhagen

Am 21.03.2026 gegen 04.55 Uhr kam es in 53578 Windhagen, Reinhard-Wirtgen-Straße 2, zu einem Diebstahl eines hinteren Kennzeichens von einem geparkten Mercedes-Benz, Vito. Im Zuge der Ermittlungen konnte festgestellt werden, wie sich zum Tatzeitpunkt ein blauer Kleinwagen dem

Fahrzeug nähert und das hintere Kennzeichen abmontiert wurde. Personen, die Angaben zu dem blauen Kleinwagen, dessen Fahrer oder verdächtigen Beobachtungen machen können, werden gebeten, sich bei der zuständigen Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden. Quelle: Polizei