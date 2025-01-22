REGION – Leserbrief von Manfred Kirsch zur Landtagswahl

Das Ergebnis der rheinland-pfälzischen Landtagswahl ist ein katastrophales Signal für die deutsche Politik insgesamt. Denn die Tatsache, dass die in weiten Teilen rechtsextreme AfD es geschafft hat, in diesem Bundesland fast jeden fünften Wähler für sich zu mobilisieren, lässt bundesweit befürchten, dass diese Gruppierung noch stärker wird und damit die braunen Verfassungsfeinde zu einer festen Größe in der Parteienlandschaft werden. Der Zustrom zu den braunen Radikalen muss für alle Demokratinnen und Demokraten bedeuten, dass alles daran gesetzt werden muss, entsprechend dem Geist des Grundgesetzes für ein Verbot der AfD zu kämpfen. Manfred Kirsch, Neuwied