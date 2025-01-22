LEUZBACH – Winterfest des Schützenvereins Leuzbach-Bergenhausen – Sieger des Preisschießens geehrt

Der Schützenverein Leuzbach-Bergenhausen feierte sein traditionelles Winterfest, das neben geselligem Beisammensein auch die Ehrung der besten Schützen des zuvor ausgetragenen Preisschießens beinhaltete. Die Veranstaltung bot den Mitgliedern nicht nur ein gemütliches Beisammensein bei leckerem Essen und erfrischenden Kaltgetränken, sondern auch einen feierlichen Rahmen zur Würdigung der sportlichen Erfolge.

Das Preisschießen fand bereits vor dem Winterfest statt. Während die Teilnehmer beim Luftgewehrschießen und die jüngsten Mitglieder mit dem Lichtpunktgewehr ihr Können bewiesen, mussten die Erwachsenen zusätzlich ihr Geschick beim Würfeln unter Beweis stellen. Dabei durfte dreimal gewürfelt werden, und nach jedem Wurf musste direkt entschieden werden, an welche Position die Augenzahl gesetzt wird – eine spannende Mischung aus Glück und Strategie. Die Würfelzahl wurde mit dem besten Teiler multipliziert. So hatte jeder Teilnehmer mit etwas Glück die Chance auf die vorderen Plätze.

Die Gewinner des Preisschießens:

Erwachsene (Luftgewehr & Würfeln): 1. Platz: Frank Richter 2. Platz: Heinz-Werner Fassel 3. Platz: Mathias Theis 4. Platz: Rosi Euteneuer 5. Platz: Jürgen Schneider

Jugend (Luftgewehr): 1. Platz: Ben Bräuer 2. Platz: Silja Schneider 3. Platz: Marie Roth

Jüngste Mitglieder (Lichtpunktgewehr): 1. Platz: Marie Ziesmann 2. Platz: Malia Schneider 3. Platz: Marie Klippenstein

Die Ehrung der Erwachsenen übernahm die Sportleitung Christa Griffel, während die Jugendleitung Carina Weßler die erfolgreichen Nachwuchsschützen auszeichnete. Als besondere Anerkennung erhielten alle Teilnehmer eine Auswahl an regionalen Produkten, die mit Freude entgegengenommen wurden. Fotos: Christa Griffel