WEYERBUSCH – Flursäuberungsaktion des Verkehrs- und Bürgerverein Weyerbusch

Riesenengagement bei der Flursäuberungsaktion in Weyerbusch und Hilkhausen. 110 freiwillige Helfer konnte der Vorsitzende des Verkehrs- und Bürgervereins Weyerbusch e.V. Ralph Hassel bei strahlendem Frühlingswetter begrüßen. Im Rahmen ihrer Umweltwoche beteiligten sich auch viele Kinder der Grundschule. Eine schöne Motivation war für sie ein Tag „hausaufgabenfrei“, was von der teilnehmenden Lehrerin Uschi Hembes gewissenhaft notiert wurde. „Ich habe 17 Plastik-Verpackungen und acht Flaschen gefunden“ berichtete ein Schüler. Auch die Kinder der Bambini-Feuerwehr beteiligten sich eifrig am Sammeln der Hinterlassenschaften von gedankenlosen Zeitgenossen. Die Helferinnen und Helfer verteilten sich auf fünf Fahrzeuge und eine Fußgruppe, die vom Organisator der Veranstaltung, Peter Stöckigt, eingeteilt wurden.

Nach getaner Arbeit trafen sich alle wieder am Feuerwehrhaus, wo Engolda Bohlscheid und Monika Marotzke die fleißigen Sammler mit Brötchen, heißer Fleischwurst und Getränken bewirtete. Besonders hervorzuheben ist die Bereitschaft Weyerbuscher Geschäftsleute, die Bemühungen des Vereins zu unterstützen. So wurden zehn Ringe Fleischwurst von Herrn Jakobs (Edeka Markt Weyerbusch) spendiert.

Deutlich zurückgegangen war – so stellten die Helfer übereinstimmend fest – das gesamte Müllaufkommen entlang der Wanderwege. Doch der Müll, der gefunden wurde, lag oft einige Meter vom Weg entfernt im Unterholz oder Gebüsch versteckt. Umso wichtiger war, die Flursäuberungsaktion im zeitigen Frühjahr durchzuführen, bevor die Bodenbrüter ihre Nester im Unterholz bauen und bei solchen Aktionen gestört würden. Foto: Verkehrs- und Bürgerverein