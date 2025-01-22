KIRCHEN – Gemeinsam unterwegs – Siegperle genießt Frühlingstag im Glantal

Ein rundum gelungener Ausflug führte die Wanderfreunde „Siegperle“ mit insgesamt 45 Teilnehmern ins idyllische Glantal. Bei sonnigem Wetter erlebte die Reisegruppe einen abwechslungsreichen Tag.

Erstes Ziel war die kleine Gemeinde St. Julian im Landkreis Kusel, wo die 70. Internationale Jubiläumswanderung der Wanderfreunde „Dippelbrüder“ stattfand. Nach der Ankunft hatten die Teilnehmer die Wahl zwischen zwei gut ausgeschilderten Strecken über 6 oder 10 Kilometer. Beide Routen führten über weite Strecken entlang des Flusses Glan und boten herrliche Ausblicke auf die offenen Wiesenlandschaften und die für das Nordpfälzer Bergland typische Naturkulisse.

Die Wanderfreunde „Siegperle“ stellten mit ihrer starken Teilnehmerzahl eine der größten Gruppen vor Ort und wurden dafür mit einem Präsent ausgezeichnet. Der 1. Vorsitzende Sven Wolff nahm diese Ehrung stellvertretend für den Verein entgegen.

Nach der sportlichen Betätigung ging es am Nachmittag weiter in die historische Stadt Meisenheim, die zu den am besten erhaltenen mittelalterlichen Städten der Pfalz zählt. Dort erwartete die Gruppe eine fachkundige Altstadtführung, die viele interessante Einblicke in die Geschichte und Entwicklung der ehemaligen Residenzstadt der Herzöge von Pfalz-Zweibrücken bot.

Ein besonderes Highlight war dabei die beeindruckende Schlosskirche, die mit ihrer Architektur und Geschichte die Teilnehmer in ihren Bann zog. Aber auch die verwinkelten Gassen mit ihren Fachwerkhäusern und die noch erhaltenen Teile der Stadtbefestigung wurden entdeckt.

Bereits jetzt richtet sich der Blick nach vorne: Die nächste Tagesfahrt der Wanderfreunde „Siegperle“ führt am Sonntag, 26. April 2026, nach Lorch am Rhein. Die Nachfrage ist erneut sehr groß – der Reisebus ist bereits vollständig ausgebucht. Interessierte können sich aktuell nur noch auf die Warteliste setzen lassen.