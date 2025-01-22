KATZENBACH – Weitblick inklusive – XXL-Bank „Druidenrast“ am Druidensteig eröffnet

Etwas oberhalb der katholischen Kirche Maria Himmelfahrt und am Ende der Wohnbebauung der Haubergstraße ist ein neuer Anziehungspunkt entstanden: Mit der feierlichen Einweihung und Freigabe der XXL-Bank „Druidenrast“ am vergangenen Samstag bereichert ab sofort eine außergewöhnliche Rastmöglichkeit den Druidensteig.

Schon auf den ersten Blick wird klar: Diese Bank ist alles andere als gewöhnlich. Mit stolzen sechs Metern Breite, einer Höhe von 2,9 Metern und einer Sitzfläche von knapp zehn Quadratmetern bringt sie rund vier Tonnen auf die Waage – und sorgt damit nicht nur für Staunen, sondern auch für ein ganz besonderes Erlebnis entlang des Wanderweges.

Zur Einweihung begrüßte Ortsvorsteher Jürgen Irlich zahlreiche Gäste, Unterstützer und Helfer. Besonders freute er sich über den Besuch von Bürgermeister Andreas Hundhausen sowie von Sven Wolff, Leiter der Stabsstelle Vereine, Ehrenamt und Tourismus der Verbandsgemeinde Kirchen. Die Zusammenarbeit bei der Umsetzung des Projekts lobte Irlich ausdrücklich – „eine superschnelle Abwicklung sämtlicher formeller Angelegenheiten durch Sven Wolff“.

Ein besonderer Dank galt den vielen engagierten Helferinnen und Helfern sowie dem Ortsbeirat Katzenbach. Ohne ihren Einsatz, ihre Kreativität und ihren Teamgeist wäre das Projekt nicht möglich gewesen. Ebenso würdigte Irlich die Unterstützung durch die Katzenbacher Haubergsgenossen unter Vorsitz von Hans-Georg Christ, ohne deren Zustimmung die Umsetzung nicht realisierbar gewesen wäre.

Die Lage der Bank ist bewusst gewählt: Direkt am Druidensteig und Natursteig Sieg platziert, lädt sie Wanderer und Besucher zu einer besonderen Pause ein. Von hier aus eröffnet sich ein weiter Blick über Katzenbach bis hin zum etwa zwei Kilometer entfernten, geschichtsträchtigen Freusburg – ein Panorama, das den besonderen Reiz dieses Standortes ausmacht.

Auch handwerklich ist die XXL-Bank ein echtes Gemeinschaftsprojekt: Gefertigt wurde sie von der Zimmerei Meisterbetrieb Axel Maurer, die sie gemeinsam mit ihrem Team vor Ort errichtete. Das Holz stammt vom Forstbetrieb Utsch aus Katzenbach, während das Sägewerk Georg Buchen aus Äpfelbach die Douglasien vorbereitete. Unterstützung in der Herstellungs- und Vorbereitungsphase kam von der Firma AquaKlima aus Betzdorf, die massiven Stahlfüße wurden von Sascha von Weschpfennig gefertigt.

Bürgermeister Andreas Hundhausen hob in seinem Grußwort insbesondere das große ehrenamtliche Engagement hervor, das hinter der Umsetzung steht. Sein Dank richtete sich dabei ausdrücklich an den Ortsbeirat Katzenbach und die beteiligten Akteure.

Sven Wolff unterstrich die touristische Bedeutung der neuen XXL-Bank. Sie liegt an der rund 94 Kilometer langen Georoute Druidensteig – der längsten zertifizierten Georoute Deutschlands – und bereichert insbesondere die zweite Etappe von Kirchen (Sieg) über die Freusburgermühle in Richtung Ottoturm und Druidenstein. Zudem verläuft hier auch der rund 200 Kilometer lange Natursteig Sieg, der ebenso zu den attraktivsten Wanderwegen der Region zählt.

Ein zusätzlicher Anreiz für Wanderfreunde: Der Druidensteig ist aktuell im Rennen um die Wahl zu „Deutschlands schönstem Wanderweg“. Eine Teilnahme ist sowohl online unter www.wandermagazin.de/wahlstudio möglich als auch per Wahlkarte, die unter anderem in der Tourist-Information am Rathausplatz in Kirchen erhältlich ist.

Die Gesamtkosten für das Projekt belaufen sich auf rund 4.000 Euro. Finanziert wurde die Bank mit 1.500 Euro durch den Landkreis Altenkirchen sowie 2.500 Euro durch die Verbandsgemeinde Kirchen. Auch der Bauhof der Stadt Kirchen unterstützte die Vorbereitungen vor Ort.

Mit der neuen „Druidenrast“ ist ein Ort entstanden, der zum Innehalten einlädt – und zugleich zeigt, was durch gemeinsames Engagement vor Ort möglich ist. Direkt am Weg gelegen wird sie für Wanderer auf dem Druidensteig fast von selbst zum perfekten Ort für eine Pause mit Weitblick.