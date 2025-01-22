ALTENKIRCHEN – LandFrauen fahren zum Deutschen LandFrauentag nach Essen – mit vielfältigem Rahmenprogramm

Der LandFrauenverband Frischer Wind e.V. bietet vom 28. bis 30. Juni 2026 eine Fahrt ins Ruhrgebiet mit Teilnahme am Deutschen LandFrauentag in der Grugahalle Essen an. Rund 5.000 LandFrauen und Gäste werden am 30.06.2026 in der Grugahalle in Essen erwartet und feiern unter dem Motto „gestalten.begeistern.bewegen.GEMEINSAM“ die starke Gemeinschaft der LandFrauen. Das Motto würdigt die unermüdliche Arbeit und das ehrenamtliche Engagement der LandFrauen und richtet den Blick auf den Wert des Miteinanders. Der Deutsche LandFrauentag ist Höhepunkt des Verbandslebens der LandFrauen, mit vielen Begegnungen und neuen Impulsen für das ehrenamtliche und berufliche Engagement von Frauen aus ländlichen Regionen. Neben den Auszeichnungen zur „Unternehmerin des Jahres“, „LandFrau des Jahres“ und der Verleihung der „Goldenen Biene“ gibt es Impulse und Talks aus Politik, Gesellschaft und von erfolgreichen Unternehmerinnen.

Im weiteren Programm enthalten ist eine zweistündige Hafenrundfahrt im größten Binnenhafen der Welt in Duisburg, eine Führung im UNESCO-Weltkulturerbe Zeche Zollverein, eine Besichtigung der Villa Hügel, der Besuch der Ausstellung im Gasometer in Oberhausen sowie des größten Einkaufszentrums Europas, des Westfield Centro. Zwei Übernachtungen/Frühstück sind im ResidenzHotel in Oberhausen gebucht. Informationen und Anmeldungen über die Geschäftsstelle: 02662/5078761 oder per mail landfrauen-frischer-wind@t-online.de.