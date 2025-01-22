EICHELHARDT – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Eichelhardt
EICHELHARDT – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Eichelhardt
Am Donnerstag, 26. März 2026, 18:30 Uhr, findet im Dorfgemeinschaftshaus Eichelhardt eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
Tagesordnung
Öffentliche Sitzung
- Bestätigung einer Eilentscheidung – Neubau Dorfgemeinschaftshaus – Auftragsvergabe, Gerüstbauarbeiten
- Neubau Dorfgemeinschaftshaus – Auftragsvergabe, Estricharbeiten
- Neubau Dorfgemeinschaftshaus – Auftragsvergabe, Trockenbauarbeiten
- Neubau Dorfgemeinschaftshaus – Auftragsvergabe, Fliesen- und Plattenarbeiten
- Neubau Dorfgemeinschaftshaus – Auftragsvergabe, Maler- und Tapezierarbeiten
- Neubau Dorfgemeinschaftshaus – Auftragsvergabe, Putz- und Stuckarbeiten
- Neubau Dorfgemeinschaftshaus – Auftragsvergabe, Metallbauarbeiten
- Verschiedenes
- Einwohnerfragestunde
Nichtöffentliche Sitzung
- Bauangelegenheiten
- Verschiedenes
Rainer Zeuner, Ortsbürgermeister