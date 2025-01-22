EICHELHARDT – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Eichelhardt

Am Donnerstag, 26. März 2026, 18:30 Uhr, findet im Dorfgemeinschaftshaus Eichelhardt eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

Bestätigung einer Eilentscheidung – Neubau Dorfgemeinschaftshaus – Auftragsvergabe, Gerüstbauarbeiten Neubau Dorfgemeinschaftshaus – Auftragsvergabe, Estricharbeiten Neubau Dorfgemeinschaftshaus – Auftragsvergabe, Trockenbauarbeiten Neubau Dorfgemeinschaftshaus – Auftragsvergabe, Fliesen- und Plattenarbeiten Neubau Dorfgemeinschaftshaus – Auftragsvergabe, Maler- und Tapezierarbeiten Neubau Dorfgemeinschaftshaus – Auftragsvergabe, Putz- und Stuckarbeiten Neubau Dorfgemeinschaftshaus – Auftragsvergabe, Metallbauarbeiten Verschiedenes Einwohnerfragestunde

Nichtöffentliche Sitzung

Bauangelegenheiten Verschiedenes

Rainer Zeuner, Ortsbürgermeister