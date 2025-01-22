Bürgerkurier

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EICHELHARDT – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Eichelhardt

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EICHELHARDT – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Eichelhardt

Am Donnerstag, 26. März 2026, 18:30 Uhr, findet im Dorfgemeinschaftshaus Eichelhardt eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

  1. Bestätigung einer Eilentscheidung – Neubau Dorfgemeinschaftshaus – Auftragsvergabe, Gerüstbauarbeiten
  2. Neubau Dorfgemeinschaftshaus – Auftragsvergabe, Estricharbeiten
  3. Neubau Dorfgemeinschaftshaus – Auftragsvergabe, Trockenbauarbeiten
  4. Neubau Dorfgemeinschaftshaus – Auftragsvergabe, Fliesen- und Plattenarbeiten
  5. Neubau Dorfgemeinschaftshaus – Auftragsvergabe, Maler- und Tapezierarbeiten
  6. Neubau Dorfgemeinschaftshaus – Auftragsvergabe, Putz- und Stuckarbeiten
  7. Neubau Dorfgemeinschaftshaus – Auftragsvergabe, Metallbauarbeiten
  8. Verschiedenes
  9. Einwohnerfragestunde

Nichtöffentliche Sitzung

  1. Bauangelegenheiten
  2. Verschiedenes

Rainer Zeuner, Ortsbürgermeister

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