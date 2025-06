WINDESHEIM – Schwerer Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr auf der L 236

Am 11. Juni 2025 kam es gegen 13:10 Uhr zu einem folgeschweren Verkehrsunfall auf der L 236 zwischen den beiden Abfahrten der Ortslage Windesheim. Ein grauer BMW 3er eines 19-jährigen Fahrers, sowie ein grauer Citroen Aircross einer 63-jährigen Frau kollidierten frontal im Begegnungsverkehr. Beide Fahrzeuge waren auf Grund der starken Beschädigung nicht mehr fahrbereit. Die Fahrzeugführerin wurde mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Durch die Staatsanwaltschaft wurde ein beweissicherndes Gutachten angeordnet. Daher war die L 236 für vier Stunden gesperrt. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizei in Bad Kreuznach zu melden. Quelle Polizei