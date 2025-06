ALTENKIRCHEN – LandFrauen Frischer Wind e.V. feiern 25-jähriges Partnerschaftsjubiläum mit Schlesischen LandFrauen in Dresden

Anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Partnerschaft zwischen den Altenkirchener LandFrauen und den LandFrauen aus dem Kreis Krapkowice in Polen trafen sich Delegationen der beiden Verbände über das Pfingstwochenende in Dresden. Mit dabei waren Frauen der ersten Stunde wie Renate Walterschen, Erika Hüsch und Gertrud Drost, die durch ein zufälliges Zusammentreffen während einer Fortbildung in der Pfalz im Sommer 1998 den Grundstein für die Partnerschaft gelegt haben. Das Treffen begann mit einem Picknick am Zwingerteich mit traditionellem Mohnkuchen, der natürlich nicht fehlen durfte, und Kaffee.

Gleich am ersten Abend wurde im Rahmen eines kleinen Festaktes die 25 Jahre währende Partnerschaft gefeiert. Die polnischen LandFrauen überreichten eine Jubiläums-Urkunde mit besten Wünschen von Landrat Sonik und Vizelandrätin Gorzkulla aus Krapkowice sowie einen Partnerschafts-Stammbaum und für alle LandFrauen aus Altenkirchen selbst hergestelltes Gebäck. Die Vorsitzende der Altenkirchener LandFrauen, Gerlinde Eschemann, hatte als Geschenk ein Fotobuch dabei, das die 25 gemeinsamen Jahre mit allen Aktivitäten und Treffen dokumentierte. Bis in den späten Abend wurden Erinnerungen ausgetauscht.

Der nächste Tag stand ganz im Zeichen der Erkundung von Dresden. Am Vormittag ging es mit dem Bus auf eine Stadtrundfahrt. Die leicht außerhalb der Stadt gelegenen Villenviertel, die drei Elbschlösser, das Blaue Wunder und wunderschöne Parkanlagen wurden besichtigt. Am Mittag ging es zum Orgelspiel in die Frauenkirche. Eine Führung durch die Semperoper und ein Besuch des Grünen Gewölbes durften natürlich nicht fehlen. Am Sonntag nahm man gemeinsam am Pfingstgottesdienst in die Frauenkirche teil. Den krönenden Abschluss bildete der Besuch der Vorstellung „Romeo & Juliette“ in der Semperoper.

Beim Abschied gab es lachende und weinende Augen, waren doch die drei gemeinsamen Tage viel zu schnell vergangen. Aber das nächste Treffen ist schon vereinbart: Am 30.06.2026 nehmen beide Verbände gemeinsam am Deutschen LandFrauentag in Essen teil und erkunden anschließend die einstige Bergbauregion mit ihren ehemaligen Zechen. Die LandFrauen bleiben grenzüberschreitend auf Kurs in die Zukunft!