POMSTER – Tödlicher Verkehrsunfall auf der K 3 bei Pomster

Am 12. Juni 2025, 12:33 Uhr, befuhr eine männliche Person mit seinem Krad die K 3 von Pomster in Richtung Kirmutscheider Kreuzung. Als er ein Motorrad zu überholen begann, sei es zum Gegenverkehr durch einen Pkw gekommen. Der überholende Motorradfahrer sei dem Pkw ausgewichen, von der Fahrbahn ab und zu Fall gekommen. Der Kradfahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Die Polizeiinspektion Adenau ist aktuell mit der Verkehrsunfallaufnahme betraut. Quelle Polizei